Rio Negro volta a estar abaixo dos 13 metros em Manaus

Manaus/AM - O nível do Rio Negro em Manaus voltou a estar abaixo dos 13 metros nesta quinta-feira (16). O rio baixou mais 5 centímetros entre o feriado de ontem e hoje.

A cota atual é de 12,96 metros, estando 26 centímetros acima do nível do recorde de seca registrada no dia 26 de outubro deste ano, que foi de 12,70 metros.

Segundo boletim da estiagem divulgado pelo Governo do Amazonas, o Rio Negro é o único que apresenta descida, enquanto as demais calhas do Rio Solimões apresentam cheia.

A previsão é que este período de vazante se encerre no início de dezembro.