Rio Negro sobre 74 centímetros mas Amazonas continuam em estado de emergência

A estação de referência da calha do Madeira, localizada no município de Humaitá, registrou desceu 50 cm.

Entre os dias 18 e 20 de dezembro, a estação na calha do Purus, localizada próximo à nascente, no município de Boca do Acre, registrou uma subida 118 centímetros; na foz do rio, em Beruri, registrou nos últimos 5 dias uma subida de 82 centímetros.

Nos últimos 5 dias a estação de referência no rio Juruá, situada em Itamarati, registrou subida de 170 centímetros. Na região próxima à nascente da calha, Guajará (Cruzeiro do Sul), nos últimos 5

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.