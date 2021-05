Rio Negro está a 4 centímetros da cheia histórica de 2012 em Manaus

Manaus-AM - O nível do Rio Negro atingiu nesta quinta-feira (27) a cota de 29,93 metros, faltando menos de 5 centímetros para atingir a cheia histórica de 29,97 metros. Isso quer dizer que Manaus já enfrenta a segunda maior cheia da história.

De acordo com a Defesa Civil, a medição é realizada diariamente no Porto de Manaus, localizado na área central da capital, uma das primeiras a serem afetadas com os impactos da subida dos rios.

Além do Centro, partes de bairros das zonas Sul e Leste também estão debaixo d’água, como Educandos, Aparecida, Betânia e outros. Ao todo, 15 bairros da capital são prejudicados.

No interior, o Rio Negro também já causa transtorno como em Iranduba, no distrito de Cacau Pirera. Por lá, no início da semana até houve aglomeração no momento que a Defesa Civil doava madeira para os moradores pudessem construir marombas em suas casas. A carga de madeira havia sido doada pela PF, oriunda de uma apreensão.