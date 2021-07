Reunião da Prefeitura visa prevenção à covid em escolas de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus realizou, na tarde desta segunda-feira (19), mais uma reunião do Eixo de Prevenção à Covid-19, na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério (DDPM). O Eixo de Prevenção é um dos sete que integram o plano de ação da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que tem como responsabilidade garantir a segurança dos alunos e servidores nas unidades escolares e nas sedes administrativas do órgão.

