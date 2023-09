Retirada de kits da 6º Corrida pela Paz no Trânsito acontece neste sábado

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que a distribuição dos kits da 6ª Corrida pela Paz no Trânsito ocorre neste sábado (23), no anfiteatro do Parque do Mindu, localizado no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul. Os inscritos devem comparecer das 8h30 às 16h.

O Instituto reforça que, caso algum participante não retire seu kit, os que estiverem no local terão a chance de se inscrever.

Cada participante deverá doar uma lata de leite, que será entregue no momento da retirada do kit. Só será aceita uma lata com 400/380 gramas de leite em pó integral. O kit somente poderá ser retirado pelo(a) atleta inscrito(a) mediante apresentação do documento oficial com foto (RG, CNH, identidade profissional, carteira de trabalho e passaporte).

Corrida

A 6º Corrida pela Paz no Trânsito acontece neste domingo, 24/9, nas categorias: Geral (masculino e feminino); Cadeirantes; Servidor Municipal e Servidor do IMMU.

A competição inclui o seguinte itinerário: o horário de largada da corrida será às 6h para 5km, no pórtico de largada localizado no parque Ponta Negra, na área do estacionamento recuado (calçadão de concreto); às 5h56 largada para os cadeirantes; e às 6h largada para o público geral.