Resultado preliminar do Bolsa Idiomas 2023 será divulgado nesta quinta em Manaus

Manaus/AM - A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), fará a divulgação do resultado da primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas (PBI) nesta quinta-feira (1°) às 12h, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste.

A relação estará disponível no Portal do Candidato, que poderá ser consultada por meio do link http://sgbi.manaus.am.gov.br/inscricao/acesso/login. A lista final dos candidatos contemplados será publicada no Diário Oficial do Município (DOM) do dia 6 de julho.

Este ano, o PBI passará a beneficiar estudantes a partir dos 10 anos de idade e registrou recorde histórico no número de inscrições, desde que o programa foi criado, em 2013: 25.590. Até então, o maior número de concorrentes às bolsas ocorreu em 2018, com pouco mais de 18 mil inscritos.

Para 2023, a Espi responsável pela operacionalização do programa disponibilizou mais de 32 mil bolsas para cursos de língua estrangeira, que variam entre integral (100%), 75% e 50% do valor da mensalidade. Ao todo, 16 escolas de línguas estrangeiras estão participando, com vagas nos cursos de inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, japonês e mandarim.