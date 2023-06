Resultado preliminar de apoio aos Festivais Folclóricos nos bairros de Manaus é divulgado

Manaus/AM - O resultado preliminar de apoio aos Festivais Folclóricos nos bairros de Manaus foi divulgado nesta sexta-feira (02). A publicação consta na edição 5.598, do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 1° de junho.

Das 40 propostas recebidas, 20 foram habilitadas e seguem no processo, 11 foram inabilitadas e nove desclassificadas por não apresentarem documentos no formato solicitado no edital. Os recursos poderão ser apresentados até a próxima quarta-feira (7).

O resultado preliminar também pode ser consultado no link https://bit.ly/FestivalFolcloriconosBairros.

Pelo Edital de Chamada Pública nº 005/2023 até 60 propostas poderiam concorrer ao apoio de serviços de sonorização, iluminação, palco e banheiro químicos, durantes os festivais folclóricos, arraias, quermesses e demais eventos que ocorrerão por ocasião do período das festividades folclóricas.

Os eventos deverão ser realizados de junho até agosto de 2023. Os recursos devem ser entregues das 8h às 17h, no Protocolo da Manauscult, localizado na avenida 7 de Setembro, 377, Centro. Já o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 13 de junho.

*Com informações da assessoria