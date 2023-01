Resultado final de apoio financeiro às escolas de samba de Manaus é divulgado

Manaus/AM - O resultado final do edital de apoio financeiro para a execução de desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial “A” e “B” no Carnaval de 2023 foi divulgado nesta sexta-feira (06). O documento foi publicado nesta quinta-feira (05), na edição 5.499 no Diário Oficial do Município (DOM).

Das 22 propostas inscritas, 18 foram deferidas e 04 indeferidas. O resultado poderá ser consultado no site: http://dom.manaus.am.gov.br/

O Edital de Chamada Pública nº 020/2022, destina um apoio financeiro de R$ 2.229.541,60 (dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) para a realização do desfile das Escolas de Samba de Manaus do Grupo Especial, “A” e “B”, no Carnaval de 2023.

As agremiações carnavalescas habilitadas vão receber o apoio financeiro que está dividido em três categorias totalizando até 26 escolas de samba. Categoria 1 – Grupo Especial até R$ 133.052,56 por Escola de Samba, sendo o grupo composto por oito agremiações, totalizando até 1.064.420,48; Categoria 2 – Escolas de Samba do Grupo “A”: até R$ 79.112,80 por Escola de Samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 712.015,20; Categoria 3 – Escolas de Samba do Grupo “B”: R$ 50.345,10 por Escola de Samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 453.105,90.