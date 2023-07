Representantes do Ministério da Saúde visitam Manaus para alinhar plano de combate à malária

A integração entre vigilância em saúde e atenção básica é destacada como estratégia de prevenção. Os representantes do MS também participaram de uma "Oficina Conjunta de Eliminação da Malária no Amazonas", visando a elaboração de propostas para o Plano Municipal de Eliminação da Malária.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus recebeu nesta quinta-feira (27), representantes do Ministério da Saúde para visitas técnicas a unidades de saúde. Durante as visitas, gestores da Secretaria Municipal de Saúde apresentam estrutura organizacional, fluxos de atendimento e ações de combate à malária na capital.

