Rei Charles III envia carta de parabenização a Lula e lembra de viagem a Manaus

A viagem de Charles a Manaus aconteceu em março de 2009, acompanhado de Camila Parker, a atual rainha consorte do Reino Unido. Na época, eles foram recepcionados pelo governador Eduardo Braga, no Palácio Rio Negro.

“Isso me trouxe memórias de minha visita à Amazônia em 2009, onde testemunhei em primeira mão os efeitos terríveis do desmatamento e das mudanças climáticas na floresta tropical e para os povos indígenas e comunidades que lá vivem”, lembrou Charles.

Manaus/AM - O rei Charles III, do Reino Unido, não compareceu a cerimônia de posse do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), mas enviou uma carta de felicitações. No documento, Charles relembrou de viagem a Manaus e de quando conheceu a situação do desmatamento na Amazônia.

