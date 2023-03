Refinaria baixa preço da gasolina pela 3ª vez, mas postos de Manaus não repassam valor ao consumidor

Na época, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM ) autuou vários postos de combustíveis por conta do preço abusivo.

Manaus/AM - A Refinaria da Amazônia (Ream) reduziu o valor da gasolina comum e do diesel, nesta quarta-feira (22) pela terceira vez no mês de março, mas os postos de combustíveis de Manaus seguem sem repassar o valor atual para o consumidor que continua pagando R$ 6,59 por litro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.