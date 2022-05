Rede de supermercados inaugura 6ª unidade em Manaus, no bairro Japiim

O Vitória Supermercados é uma rede 100% Manauara com 18 anos de existência e com cerca de cinco mil empregos diretos e indiretos gerados.

Você pode acompanhar mais sobre promoções e a data da inauguração nas redes sociais do Vitória Supermercados @vitoriasupermercados no Instagram e facebook.

O gerente faz suspense sobre a data da inauguração, mas informou que será neste mês dedicado às mães. Para o dia da inauguração, já está definido pela direção que a estratégia adotada será a oferta de promoções de ítens como carne e peixe entre outros, que tiveram os valores elevados Brasil a fora por conta da inflação. “Acreditamos que essa é a forma de contribuir com a cidade e chamar a atenção do nosso público. Avaliamos que é isso que a população quer e merece: qualidade e preço baixo,” destacou Lucivaldo.

“Nós estamos concluindo o maior açougue dentro de um supermercado da cidade de Manaus. São 30 metros com vários profissionais treinados para oferecer produto de qualidade com o menor preço. Inclusive para a inauguração teremos ofertas jamais vistas em Manaus”, garantiu.

Em um período de retomada da economia nacional por conta da Covid-19, a rede contribui com a contratação de mais de trezentos profissionais que já estão atuando com treinamentos na nova unidade.

