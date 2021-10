Rede Amazônica e Ufam vencem Prêmio Sebrae de Jornalismo em 8ª edição

Manaus/AM - A Rede Amazônica de TV e o LABF5 da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) venceram o Prêmio Sebrae de Jornalismo, 8ª Edição nas categorias Vídeo e Texto, respectivamente. A cerimônia de premiação foi hoje, as 10h45, na sede do Sebrae Amazonas na rua Leonardo Malcher 924, Centro. O vencedor da Categoria Vídeo com a reportagem Negócios da Amazônia foi a jornalista Vitória Barbosa. A reportagem vencedora da Categoria Texto foi Pandemia gera aumento de MEIs e escancara informalidade do trabalho, de autoria da equipe do LABF5 da UFAM que teve como representante Waldick Junior.

Na ausência dos vencedores na ocasião, o Sebrae Amazonas passou ,simbolicamente, às mãos do presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas, Wilson Reis, os troféus. Sendo que o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Amazonas, Muni Lourenço, abriu o envelope do vencedor da Categoria Texto e a diretora superintendente do Sebrae Amazonas, Lamisse Said Cavalcanti, abriu o envelope da Categoria Vídeo revelando o nome do trabalho vencedor.

As duas reportagens vencedoras vão disputar a etapa regional do Prêmio Sebrae de Jornalismo, 8ª Edição com outros vencedores da Região Norte. Os vencedores nas categorias Texto, Vídeo, Áudio e Fotografia das etapas regionais vão disputar a final do Prêmio Sebrae de Jornalismo,8ª Edição em janeiro de 2022. Os prêmios serão lap tops e celulares de última geração, com capacidade de edição profissional.

Na edição amazonense, o presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae, Muni Lourenço, destacou “que a imprensa e os jornalistas profissionais exercem um papel muito importante na sociedade brasileira, e que o Prêmio Sebrae de Jornalismo, 8ª Edição foi para reportagens de relevância sobre o empreendedorismo, notadamente, junto aos micros e pequenos empresários amazonenses”.

A diretora superintendente do Sebrae Amazonas, Lamisse Said Cavalcanti, disse “que ter aberto o envelope com o nome de uma jornalista vencedora foi uma alegria, pelo papel que as mulheres desempenham na imprensa amazonense”. Ela também salientou que o Prêmio Sebrae de Jornalismo, 8ª Edição “é uma mostra evidente do apoio da instituição aos profissionais de comunicação que informam a opinião pública, sobre o empreendedorismo praticado pelos micros e pequenos empresários locais”.

O presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas, Wilson Reis, disse que “o Sebrae é um parceiro histórico da imprensa amazonense e que representar a categoria no Prêmio Sebrae de Jornalismo, 8ª Edição foi uma honra, neste momento em que a imprensa passa por profundas transformações”. Ele frisou “que os trabalhos vencedores são de alto nível, o que evidencia a qualidade dos jornalistas”