Reajuste começa neste domingo com passagem a R$ 4,50 e executivo a R$ 5 em Manaus

Manaus/AM - O valor atualizado da passagem do transporte coletivo passa a valer a partir deste domingo (21), em Manaus, conforme o Decreto nº 5.581, que reajusta os valores das tarifas nas modalidades convencional, temporário alternativo e do transporte executivo, publicado na noite desta sexta-feira (19), no Diário Oficial do Município (DOM).

De acordo com o anunciado, o preço da passagem do transporte convencional e alternativo passam de R$ 3,80 para R$ 4,50. O reajuste de 18,42% representa uma correção inferior a metade da inflação (IPCA) acumulada entre fevereiro de 2017 a abril deste ano, que foi 38,72%, a última vez em que a tarifa havia sofrido aumento.

O modal temporário executivo que hoje é de R$ 4,20, será reajustado para R$ 5. A meia passagem ficará em R$ 2,25.

De acordo com a prefeitura, "a medida foi necessária para garantir a qualidade e a sustentabilidade dos serviços de transporte público, afetadas pelo aumento dos custos com combustível (40%), peças e acessórios (70%), salário de operadores (24,66%), óleo diesel (91,96%) e folha de pagamento dos trabalhadores rodoviários que corresponde a 45% do valor da tarifa.".

Investimentos - A prefeitura entregou o Terminal 2 (T2), localizado no bairro da Cachoeirinha, totalmente reformulado. Foram realizadas reformas nos banheiros, pinturas, aplicação do piso tátil para reforçar a segurança de pessoas com mobilidade reduzida e idosos, TVs de LED para informar o horário dos ônibus e câmeras de leitura fácil que estão reforçando a segurança dos usuários e combatendo delitos no local.

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou as ordens de serviço para a reforma do Terminal 3, localizado no bairro Cidade Nova, e a construção do Terminal 7, situado na avenida Torquato Tapajós, ambos na zona Norte da cidade.