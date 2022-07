Quase 700 mil pessoas ainda não tomaram a 3ª dose de vacina contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 699.898 pessoas ainda não tomaram a 3ª dose de vacina contra Covid-19, em Manaus. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Ainda de acordo com a secretaria, essas pessoas receberam a segunda dose há mais de quatro meses e que, apesar de aptas a avançar no esquema vacinal, ainda não compareceram aos postos de vacinação. Ao mesmo tempo, 844.546 pessoas já avançaram nesta etapa, com três doses recebidas.

Em relação aos que ainda não se vacinaram com a segunda dose de reforço (quarta dose), autorizada para o público de 18 anos ou mais, o SMS aponta um total de 369.582 pessoas em atraso, o que quer dizer que receberam a terceira dose há quatro meses ou mais e já poderiam estar com as quatro doses. Das pessoas aptas, 227.450 já receberam a quarta dose.