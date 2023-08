Quarto lote de pulseiras para o Passo a Paço 2023 é encerrado em Manaus

Vale lembrar que a troca de pulseiras começa nesta segunda-feira, 28/8, para as pessoas que se inscreveram no primeiro lote. São cinco pontos de troca: Supermercados Nova Era - Torres, Silves, Torquato (Flores), Grande Circular, e na sede da Semulsp, na Compensa, para quem optou pelas garrafas PETs.

No total, foram disponibilizadas 160 mil pulseiras, divididas em quatro lotes, em que as pessoas puderam se inscrever por dia e por palco, com a opção de realizarem a troca por um quilo de alimento não perecível ou por garrafas PETs.

