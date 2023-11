Próximos dias devem ser de chuva em Manaus; confira a previsão do tempo

Em Manaus e em cidades da região metropolitana é esperado um volume entre 20 e 30 milímetros de chuva. Enquanto os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Atalaia do Norte, no oeste do estado, podem chover entre 50 a 60 milímetros.

Manaus/AM – Após semanas de calor intenso e muita fumaça, a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que os próximos dias sejam de chuva em Manaus até o dia 13 de novembro.

