Projetos de ‘Perdão de Dívidas’ do Fumipeq e ‘Auxílio Empreendedor’ vão à CMM

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nesta quarta-feira, 1º, duas mensagens do Executivo municipal, referentes ao perdão das dívidas do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq) – do período de 2009 a 2020 – e ao “Auxílio Empreendedor”. A assinatura dos dois Projetos de Lei ocorreu no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro, e contou com a presença dos titulares da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior, e da Casa Civil, Rafael Bertazzo.

“Nós estamos dando perdão aos nossos permissionários que contraíram empréstimos do Fumipeq. Com isso, vamos beneficiar aproximadamente 5 mil empreendedores. São matérias como essa, que nós estamos enviando para a Câmara Municipal, que tem nos dado a oportunidade de melhorarmos a qualidade de vida da população da cidade de Manaus”, destacou o prefeito David.

Os projetos elaborados pela equipe técnica da Semtepi pretendem atender os empreendedores da capital, como forma de incentivo e fortalecimento de negócios. O perdão do Fumipeq é uma ação histórica, que vai alcançar quase 5 mil empreendedores, que contraíram dívidas entre os anos de 2009 a 2020, equivalente a R$ 23 milhões.

Já o projeto do “Auxílio Empreendedor” deve beneficiar mais de 3 mil trabalhadores, com uma bolsa de R$ 500, para o impulsionamento de negócios e o fortalecimento do ambiente empreendedor, que será paga por meio do Fumipeq.

“O prefeito David Almeida está dando um incentivo para mais 3 mil empreendedores, com uma ajuda de custo. Essa pauta foi muito importante para o setor de empreendedorismo, e a Semtepi mais uma vez está entregando os serviços para a sociedade”, observou Radyr.

As duas mensagens do Executivo municipal foram encaminhadas à Câmara Municipal de Manaus (CMM), para a devida avaliação e votação.