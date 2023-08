“Programa ser mulher” vai ofertar ensino superior à vítimas de violência em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com o Centro Universitário do Norte (UniNorte), realizou nesta sexta-feira (11), o lançamento do “Programa Ser Mulher”, voltado para mulheres vítimas de violência doméstica. O ato aconteceu na unidade 10 da universidade, localizada na rua 10 de Julho, no Centro.

A iniciativa tem como objetivo ofertar bolsas integrais em cursos de graduação EAD para mulheres vítimas de violência que são acompanhadas pelo Centro de Referência dos Direitos da Mulher (CRDM), equipamento socioassistencial administrado pela Semasc.

No total, foram disponibilizadas 16 vagas no programa, sendo oito destinadas a mulheres atendidas pelo CRDM e oito para mulheres acompanhadas pelo instituto Mana, que é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) voltada para a promoção e defesa dos direitos das mulheres e para o combate à violência de gênero na cidade. As aulas iniciam no fim de agosto.

O CRDM é responsável por atuar na prevenção e combate à violência contra as mulheres na capital amazonense, oferecendo atendimento psicossocial, orientação, acompanhamento e encaminhamento jurídico, além de promover rodas de conversa, palestras e campanhas de conscientização e enfrentamento aos diferentes tipos de violência praticados. Todos os serviços são gratuitos.