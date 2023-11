Programa Morar Melhor é lançado em Manaus e deve reformar e construir casas

Manaus/AM - O programa “Morar Melhor” foi lançado, nesta segunda-feira (27), e irá reformar 4 mil casas, além de construir 4.680 unidades habitacionais da prefeitura contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida.

Coordenado por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), o programa “Morar Melhor” vai realizar melhorias em moradias de famílias de baixa renda que vivem em assentamentos urbanos informais. A meta é contemplar 1,2 mil residências, ainda este ano, nos bairros Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara e São José, na zona Leste.

O programa segue em 2024 devendo beneficiar 4 mil famílias. Os serviços de melhoria incluem a reforma completa nas estruturas, como troca de piso, portas e janelas, reforma de banheiro, entre outras.

“O programa Morar Melhor é um programa que atua em áreas regulares ou que estão em processo de regularizações. Então, a secretaria identifica aquelas habitações precárias, faz o cadastro, pede autorização do morador, e depois será feita a intervenção com a reforma daquela moradia. Para este ano, teremos intervenção na Colônia Antônio Aleixo, no Puraquequara e também no São José, e para o próximo ano, estamos avaliando qual será a aplicação do Reurb”, explicou o titular da Semhaf, Jesus Alves.

Já os programas da prefeitura, para construção de empreendimentos habitacionais populares, foram aprovados pelo governo federal na semana passada e somam 4.680 unidades, sendo 3.680 que se enquadram na Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida, com renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640), e mil moradias para as pessoas que moram em áreas de risco, que faz o programa de calamidades da Defesa Civil Nacional.

Com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), as novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida terão varanda, sala para biblioteca e estarão situadas em terrenos mais próximos dos centros urbanos.