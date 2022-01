Profissionais de saúde são orientados sobre vacinação com Coronavac em crianças de 6 a 11 anos em Manaus

Manaus/AM - Para a inclusão da CoronaVac na campanha de vacinação do público de 6 a 11 anos contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu, na manhã desta quarta-feira, 26, um treinamento, em formato on-line, para os técnicos responsáveis pela imunização nos Distritos de Saúde (Disas) Norte, Sul, Leste, Oeste e rural de Manaus

Na capital, a CoronaVac será incorporada à campanha de imunização desse público específico, conforme anunciado pela Prefeitura de Manaus, e será administrada em duas doses, com um intervalo de 28 dias entre cada aplicação.

Segundo a chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, o treinamento teve o objetivo de reforçar, junto aos técnicos dos Distritos de Saúde, as informações e orientações sobre armazenamento, esquema vacinal, administração das doses, o registro na caderneta de vacinação e o fluxo de atendimento de eventos adversos.

O imunizante estará disponível nos quatro postos de referência para o atendimento do público infantil: Parque Cidade da Criança, na zona Sul; o Clube do Trabalhador – Sesi, na zona Leste; e o Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste; com funcionamento das 9h às 16h; e o shopping Manaus Via Norte, na zona Norte, das 10h às 16h.

Atualmente, na vacinação do público infantil, a Prefeitura de Manaus já vem disponibilizando a vacina da Pfizer contra a Covid-19 para o público de 10 e 11 anos da população geral, assim como a imunização de crianças de 5 a 11 anos dos grupos: indígenas e quilombolas, por meio de equipes itinerantes; e crianças com comorbidades e deficiências nos quatro pontos fixos de referência ao atendimento de crianças. As outras faixas etárias do público infantil serão incluídas na campanha de vacinação de acordo com a disponibilidade de doses.