Professores e governo participam de audiência de conciliação em Manaus para chegar a acordo

A audiência vai servir como tentativa de encerrar risco de nova greve dos professores e chegando a um acordo final sobre o reajuste salarial da categoria. Na quinta-feira passada, o governo afirmou que dará reajuste de 8% para os educadores, mas o Sinteam quer reajuste de 15,19%, conforme suposta proposta apresentada no dia anterior pelo governo. A greve dos professores foi iniciada com pedido de reajuste de 25%.

Manaus/AM - Uma audiência de conciliação foi marcada para esta segunda-feira (5), às 13h, entre o Governo do Amazonas e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado (Sinteam). A reunião vai ocorrer na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), conforme decisão da vice-presidente da Corte, desembargadora Joana Meirelles.

