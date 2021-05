Professores da rede municipal começam a ser vacinados amanhã em Manaus

Para receber a vacina, o trabalhador deve apresentar documento de identificação original, com foto; CPF; e contracheque ou carteira de trabalho, que comprove seu vínculo com o estabelecimento de ensino (original e cópia).

O calendário de imunização tem início nesta quarta-feira, 19, quando serão atendidos os trabalhadores de ensino básico da rede municipal e federal, e segue, de quinta-feira a sábado (dias 20, 21 e 22), com os que atuam no ensino básico da rede estadual. Na próxima segunda-feira, 24, será a vez dos trabalhadores de ensino básico da rede particular e na terça-feira, 25, os de ensino superior estadual, federal e particular.

