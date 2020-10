Professoras são retiradas à força da sede da Seduc em Manaus

Professoras que participavam de ocupação na sede da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), bairro Compensa, zona oeste de Manaus, tiveram seus aparelhos celulares apreendidos e foram retiradas à força do local por policiais militares na noite de quinta-feira (1).





A Coordenadora Geral do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus (AspromSindical), Helma Sampaio, e as professoras Alessandra Sousa, Dieynne Gomes e Flávia Procópio reivindicavam audiência com o governador Wilson Lima para debater o retorno às aulas presenciais do Ensino Fundamental em meio ao aumento de casos de Covid-19 em Manaus.



A ocupação começou pela manhã, durante ato público promovido pela Asprom em frente a Seduc. A manifestação marcou o início da greve dos professores contra a retomada das atividades em sala de aula, marcada para o dia 30 de setembro. Elas aguardavam uma resposta ao pedido de audiência protocolado junto à Casa Civil, no qual solicitavam a definição de uma data para a reunião.



"Indicamos que gostaríamos de ser recebidas ontem, ou pelo menos que nos dessem uma previsão sobre o agendamento. O expediente foi encerrado e insistimos em receber uma resposta", relatou Sampaio.



De acordo com Sampaio, os policiais chegaram por volta das 18h e agiram com truculência. "Avisei que iria telefonar para o advogado do sindicato, mas o policial me impediu", relatou a Coordenadora. ˜Ele tomou meu telefone e derrubou o celular da professora Alessandra, que tentou filmar a ação". O agente teria devolvido os aparelhos depois de conduzirem as professoras à força para fora da sede.



A reportagem solicitou o posicionamento do Governo do Amazonas e da Seduc a respeito da situação, mas não recebeu resposta.