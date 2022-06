Professoras da Ufam criam aplicativo com orientações à saúde

Manaus/AM - Uma série de orientações relacionadas à saúde de adolescentes, tirando dúvidas e fornecendo informações, orientações e incentivos ao autocuidado de jovens, será disponibilizada pelo aplicativo ‘Conta aí, Mana’, que será lançado no próximo dia 30.

Idealizado pelas médicas e professoras da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (FM/Ufam), Patrícia Brito e Sigrid Cardoso, a partir de suas experiências do dia a dia no atendimento de adolescentes nos consultórios do ambulatório Araújo Lima e em seus consultórios particulares, o app terá orientações para complementar o atendimento e tirar dúvidas das adolescentes.

As docentes, que são especialistas em ginecologia/obstetrícia e, diante disso, nos atendimentos que realizam nos consultórios (Ambulatório Araújo Lima e particular), identificaram que muitas adolescentes têm necessidades de agregar mais informações sobre muitas questões, principalmente, do próprio desenvolvimento do corpo, do autocuidado, do seu calendário vacinal e relacionado à questão de informações éticas sobre infecções sexualmente transmissíveis.

A proposta é responder as dúvidas das adolescentes e além disso, ajudar, sobretudo, na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis para este público e também a partir do controle dos próprios ciclos menstruais, a menina possa ter um menor risco de ter uma gravidez indesejada diante desta fase que é a adolescência.

“Nosso aplicativo foi pensado a partir destas dúvidas e necessidades do nosso público que nós atendemos dentro dos nossos ambientes de trabalho. Esse foi o nosso ponto de partida para a idealização do aplicativo ‘Conta aí, Mana’, pensado de uma forma simples que fosse extremamente intuitivo no manusear, com uma linguagem acessível na qual a adolescente se identificasse e aí criamos uma personagem chamada Fê que também vai ajudar a criar aquele ambiente de entrosamento e interação que vai levar as informações que as jovens precisam”, destacou a médica e docente da Ufam Patrícia Brito.

O suporte técnico na construção do aplicativo contou com a participação de dois estudantes da Ufam: Elian Souza (do curso Ciências da Computação) e Timóteo Quereza (do curso de Medicina).

O conteúdo do app apresenta algumas categorias como ISTs (vídeos informativos sobre infecções sexualmente transmissíveis); Meu ciclo (calendário do ciclo periódico menstrual); Dicas (recomendações sobre diversos temas); Vacinas (calendário vacinal completo) e outras categorias como verificar índice de massa corporal (Verificar IMC; Puberdade; Spotify; Contatos.

Tem a opção de escolher informações sobre as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis e suas formas de prevenção; O registro do calendário vacinal com informação de doses já realizadas e doses que precisam ser realizadas; manda aviso informando a necessidade de atualização de determinada vacina, quando necessário e orientação de controle do ciclo menstrual, data, previsão da próxima menstruação, período fértil, entre outros conteúdos.