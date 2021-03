Professor da Ufam, Nilomar Oliveira morre de Covid-19 em Manaus

Em nota, a Ufam lamentou a perda do docente. "A Administração Superior se solidariza aos familiares e amigos do professor Nilomar, neste momento de profundo luto".

Manaus/AM - Professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Nilomar Vieira de Oliveira morreu neste domingo (07) após complicações da Covid-19. Ele era professor e vice-diretor do Instituto de Ciências Exatas (ICE) da universidade.

