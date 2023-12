Pode trocar presente do Natal? Veja dicas sobre compras de fim de ano

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) lançou um conjunto de informações para os consumidores enfrentarem a temporada de compras com mais segurança e consciência econômica/financeira.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, ressalta a importância de realizar uma pesquisa de preços detalhada. "A variação de valores para um mesmo produto entre estabelecimentos comerciais é significativa. É importante que o consumidor se certifique de que as promoções anunciadas ofereçam, de fato, benefícios financeiros reais", destacou Fraxe, enfatizando também a importância da obtenção da nota fiscal como um direito essencial do cidadão.

Além disso, o Procon-AM enfatiza a necessidade de não deixar as compras para a última hora. A antecipação pode prevenir contratempos e proteger os consumidores contra propagandas enganosas, possibilitando uma análise mais criteriosa das ofertas disponíveis.

Fraxe salientou que as lojas não são obrigadas a trocar produtos que não apresentem vícios ou defeitos. Portanto, é imperativo que o comprador esteja ciente dos procedimentos adotados pelos comerciantes.

“Durante o processo de compra, é essencial que o consumidor verifique minuciosamente todas as informações do ato comercial. Isso inclui solicitar por escrito a política de troca do estabelecimento, bem como analisar as taxas de juros, encargos e características dos produtos adquiridos", ressaltou Fraxe.

Problemas ou denúncias podem ser feitas pelo telefone (92) 33215-4009 ou 0800 092 1512 (segunda a sexta, das 8h às 14h, exceto feriados), site www.procon.am.gov.br ou pelo e-mail [email protected]. Também é possível comparecer pessoalmente ao Procon-AM ou aos PACs.