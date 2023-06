Primeiro esquenta do Passo a Paço 2023 acontece neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realiza, neste sábado (17), o primeiro esquenta da 8ª edição do “#SouManaus Passo a Paço 2023”.

O esquenta do evento será às 20h, na avenida da Conquista, no conjunto residencial Viver Melhor, 1ª etapa, na zona Norte. As bandas Água Cristalina, Forró do Imperador, Maikinho e Feras do Forró, e Berg Guerra prometem agitar o esquenta.

Neste ano, o evento vai contar com atrações nacionais de grande impacto e terá a temática voltada para as raízes amazônicas e sustentabilidade, com apelo à ancestralidade indígena atrelada à tecnologia e inovação, para colocar Manaus na rota do turismo dos grandes eventos musicais em nível mundial.

O evento, que terá três dias de programação, contará com sete espaços distribuídos em uma área de mais de 45 mil metros quadrados, dentro do Centro Histórico de Manaus, atraindo turistas e investidores.

A potência e diversidade do line-up de música, gastronomia, teatro, de ações de moda, sustentabilidade e inovação prometem dar ao festival, em 2023, repercussão internacional, com mais de 500 atrações locais e 18 nacionais, além de expectativa de público de mais de 300 mil pessoas.