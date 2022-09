Primeiro dia do Passo a Paço arrasta multidão em Manaus; Confira fotos

A programação do “#SouManaus” segue até o dia 6 de setembro, com atrações de todos os ritmos e para todos os gostos e idades.

A cidade recebeu os shows de Alaídenegão, Djonga, Duda Beat, Jão, Gang do Forró, Double You, Márcia Novo, DJ Madame C, Kurtsutil, entre outros.

Manaus/AM – O primeiro dia do Passo a Paço arrastou multidão ao Centro neste sábado (3). O público contou com diversas atrações para todos os gostos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.