Primeira noite do 65º Festival Folclórico do Amazonas reúne 9 mil pessoas

Manaus/AM - A primeira noite do 65º Festival Folclórico do Amazonas (FFA), aconteceu neste domingo (11), e atraiu um público de nove mil pessoas para o Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), localizado no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. A festança iniciou com a tradicional “Festa das Luzes”, com uma queima de fogos que iluminou toda a arena de apresentação das danças e, de forma inédita, o FFA contou com a presença do cantor nacional JM Puxado.

Na modalidade “Mostra folclórica”, se apresentaram os grupos Star Hits, Explosão de Manaus, Junina Cabocla, Junina Girassol, Ciranda do Aleixo, Baru Junina, além da atração nacional, o cantor e compositor de forró, xote e pisadinha, JM Puxado. Ao longo da semana, as apresentações acontecerão sempre entre 20h e 23h.

Considerado uma das manifestações folclóricas mais tradicionais do Amazonas, os grupos estão divididos em 12 modalidades, entre as quais danças como quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, danças nacionais, internacionais e nordestinas. A categoria Ouro do Festival Folclórico do Amazonas, onde os bois de Manaus se apresentam, é promovida pela SEC.

Gastronomia

As barracas estão localizadas próximas à arquibancada do anfiteatro e funcionarão durante todo o evento, iniciando a venda de produtos às 18h, com preços variando entre R$ 5 a R$ 35.

No cardápio do festival, estão comidas regionais e típicas dos festejos, como bobó de camarão, carne de sol, tacacá, farofa de camarão, milho cozido, maçã do amor, pamonha, bolo de macaxeira, cachorro-quente, batata frita, sanduíches, pizza, entre outros pratos.

Mostra Folclórica

Entre as novidades deste ano, atendendo a um pedido dos grupos folclóricos, a Manauscult concedeu a oportunidade de apresentação, nos dias 11 e 12 de junho, para danças inéditas que nunca participaram do Festival Folclórico do Amazonas. Serão 18 grupos folclóricos se apresentando, pela primeira vez, após oito anos de espera por novo cadastro.

*Com informações da assessoria