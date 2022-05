Primeira loja da Havan em Manaus já tem data de inauguração; confira

Manaus/AM - As obras da primeira loja da Havan no Amazonas estão em fase avançada e a previsão de inauguração é para o mês junho, no Shopping Manaus ViaNorte.

A unidade da Havan no centro de compras será a primeira localizada em um shopping na Região Norte. Além disso, a Havan tem planos para a inauguração de mais duas lojas em Manaus, uma na Avenida das Torres e outra no bairro Ponta Negra. A expectativa é que juntas, as três, gerem mais de 600 empregos diretos na capital amazonense.

A gerente de marketing do Shopping Manaus ViaNorte, Natalia Zerbini, comemora o anúncio da data de inauguração, no dia 25 de junho. “ A nossa expectativa também é alta para a geração de novas vagas de trabalho e fomento da economia para a região”, explica.