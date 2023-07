Prevenção de emergência ao HIV começa a ser ofertada em UBSs de Manaus

As condições para o uso da PEP nos casos de relação sexual consentida podem ser compreendidas como aquelas em que o preservativo é rompido ou quando há escape do dispositivo, dentre outras situações que envolvem exposição ao vírus.

A técnica responsável pelas Ações de Controle de HIV/Aids da Semsa, Rita de Cássia Castro, esteve na USF Ajuricaba, no bairro Alvorada, zona Oeste da capital, e explicou que a oferta do serviço compõe a chamada mandala da prevenção combinada, que consiste na utilização de abordagens diferenciadas que considera as particularidades e o contexto dos grupos sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.