Prestanista atira na cabeça de mulher ao cobrar dívida de espelho em Manaus

A mulher foi socorrida com vida para o Hospital Platão Araújo e será transferida. Até o momento, não há confirmação de prisão do suspeito.

De acordo com informações de testemunhas à polícia, o homem vendeu o espelho para Maria em novembro de 2022 e desde então ela pagava o item com pequenas parcelas. Neste domingo, o suspeito foi ao encontro da mulher acompanhado da esposa para cobrar o restante do valor.

