Presos por suspeita de roubo, vídeo mostra policiais abordando vítima em Manaus

Segundo as investigações, o motorista teria sido ameaçado e agredido, depois obrigado a levar o caminhão até um ramal no Distrito Industrial, pois os policiais acreditam que ele transportava a carga valiosa, mas ao chegar no local não havia ouro ou minério entre a carga.

Um vídeo de câmeras de segurança mostra os policiais, usando uma viatura cedida à SSP, abordando um motorista de caminhão quando a vítima deixa o veículo na transportadora onde trabalha, localizada no bairro Mauazinho. O caso ocorreu em janeiro deste ano e deu origem as investigações após a vítima registrar boletim de ocorrência.

