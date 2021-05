Prefeitura vai pedir vacinação de jornalistas, garis e motoristas em Manaus

Ele também ressaltou a importância de os profissionais do transporte público (motoristas e cobradores), dos agentes de limpeza pública (garis) e dos agentes de trânsito serem também contemplados também com doses do imunizante.

Na entrevista, ele pontuou que as categorias se enquadram no grupo de risco porque permanecem trabalhando na pandemia:

Manaus/AM - A prefeitura divulgou na manhã desta terça-feira (18), que vai entrar com um pedido junto ao Ministério da Saúde (MS) solicitando a inclusão dos profissionais da comunicação, garis, agentes de trânsito, motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

