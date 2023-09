Prefeitura retoma venda de ingressos do Passo a Paço após decisão do TCE

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus retomou a venda de ingressos para o "Sou Manaus Passo a Paço 2023", após decisão do Tribunal de Contas do Estados (TCE-AM). Assim, foi mantida a venda dos 2,5 mil ingressos de front stage e de camarote, de um total de 160 mil ingressos gratuitos disponibilizados à população, nos dois principais palcos do festival.

O #SouManaus Passo a Paço 2023 acontece de 5 a 7 de setembro, com sete palcos de atrações: uma internacional, o DJ David Guetta; 13 nacionais; além de dezenas de artistas locais.

Segundo a prefeitura, o pedido de reconsideração da decisão, que havia suspendido a comercialização da quantidade limitada de ingressos, foi encaminhado ao TCE pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com todos os documentos que comprovam a validade da venda, por empresa vencedora do edital de patrocínio.

“A PGM teve conhecimento da decisão do conselheiro Érico Desterro e verificou que ele admitiu a reclamação proposta pela PGM, pois não tinha havido ainda a apreciação dos argumentos de defesa pelo TCE até o presente momento. Na ocasião, o presidente, depois de admitir, deferiu a suspensão da decisão proferida pelo conselheiro relator, com autorização regimental, pois não havia na decisão motivos que demonstrassem a necessidade da suspensão da venda de ingresso”, explica o procurador-geral do Município, Rafael Bertazzo.

Ainda conforme a prefeitura, assim que soube da notícia de suspensão da venda dos 2,5 mil ingressos, a prefeitura se mostrou surpresa com a decisão monocrática, que acatou argumentos que já haviam sido amplamente esclarecidos à opinião pública. Inclusive pelo prefeito David Almeida, em entrevista coletiva concedida à imprensa dias antes da decisão do conselheiro Josué Neto.

Na ocasião, o prefeito destacou que das 150 mil pessoas esperadas por noite no #SouManaus, apenas 2,5 mil poderão adquirir, caso queiram, ingressos de front stage com open bar, nos dois principais palcos.

E explicou ainda que a exploração comercial é uma contrapartida para a empresa vencedora do edital de patrocínio, que desembolsou R$ 2 milhões pela cota master. Prática comum em grandes eventos pelo país, como os carnavais do Rio de Janeiro e da Bahia, além do Festival Folclórico de Parintins.

Artistas pagos pelos patrocinadores - O recurso da cota master, somado aos demais patrocinadores e apoiadores, informou o prefeito, custeará R$ 22 milhões dos R$ 28 milhões estimados para a realização do evento.

“É a primeira vez que a Prefeitura de Manaus não desembolsará nenhum recurso público para o pagamento de cachê de artistas, maior parte da infraestrutura e organização do festival”, destacou David Almeida na ocasião.

Com informações da assessoria.