Prefeitura oferta 96 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em Manaus

Manaus/AM- A Prefeitura de Manaus lançou um edital nesta terça-feira (2), que oferta 96 vagas gratuitas para os cursos de frentista, solda de componentes, metrologia e matemática básica.

Os cursos são voltados para trabalhadores cadastrados no Sine Manaus e jovens em busca de primeiro emprego ou reinserção no mercado de trabalho, que tenham a partir de 17 anos e ensino fundamental completo.

Os interessados devem ler integralmente o edital e realizar a pré-inscrição por meio do link disponível em (https://semtepi.manaus.am.gov.br/), até as 14h desta quarta-feira, 3. A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo conforme descrito no edital. O resultado dos selecionados será divulgado no dia 5/5.

Os cursos serão realizados presencialmente, no período de 8 a 26 de maio, das 13h às 17h, no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus, zona Norte.