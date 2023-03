Prefeitura manda representante à CMM para explicar aumento do IPTU

O líder do prefeito na CMM, vereador Fransuá (PV), foi quem confirmou a presença do subsecretário.

O subsecretário de Receita, Armínio Pontes e Souza será o responsável por explicar aos vereadores e à população como ocorreu a atualização dos cadastros de mais de 340 mil imóveis na cidade, que resultou no reajuste dos valores do imposto.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus vai enviar um representante à Câmara Municipal (CMM) para prestar esclarecimentos sobre o aumento do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) neste ano.

