Prefeitura lança projeto de combate às drogas em escolas de Manaus

O evento acontece no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizado na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. O projeto “Pense Antes” traz uma proposta de uma parceria para trabalhar, por intermédio da literatura, a prevenção ao uso indevido de drogas nas escolas da rede municipal de ensino, com estudantes do 6° ao 8° ano do ensino fundamental em 86 escolas da Semed.

Manaus/AM - Com o objetivo de orientar e criar estratégias para trabalhar a prevenção do consumo de substâncias tóxicas, lícitas e ilícitas nas escolas, a Prefeitura de Manaus lança, nesta segunda-feira (5), às 14h, o projeto “Pense Antes".

