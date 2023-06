Prefeitura lança edital para cota de patrocínio para o Passo a Paço em Manaus

Manaus/AM - O edital que dispõe sobre a seleção de propostas para cota de patrocínio do maior festival de artes integradas do Norte, o “#SouManaus Passo a Paço 2023” foi divulgado nesta terça-feira (27). Os detalhes do certame e o formulário de inscrição do potencial patrocinador estão disponíveis no Diário Oficial do Município (DOM) bem como, no portal da Manauscult, na aba “editais”. O evento acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro deste ano, no centro histórico.

Os interessados deverão protocolar sua inscrição até o dia 21/8/2023, improrrogavelmente, no protocolo da sede da Manauscult, localizado na avenida 7 de Setembro, 377, Centro, das 8h às 17h, juntamente com o envio da ficha de inscrição (anexo I do edital), e toda documentação relacionada, devidamente lacrada, envelopada e identificada.

A análise técnica das propostas de patrocínio pela Administração Pública ocorrerá no dia 25/8/2023. A divulgação do resultado definitivo da análise das propostas de patrocínio, acontecerá no dia 29/8/.