Prefeitura inicia fase para retirada de flutuantes irregulares do Tarumã-Açu

No início deste mês, o prefeito David Almeida anunciou que cerca de 900 flutuantes irregulares seriam retirados da orla do rio Tarumã, na zona oeste da capital, em cumprimento de decisão judicial. O motivo seria a degradação ambiental causada por esses flutuantes.

A ação inicia a partir das 08h, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), com apoio da Marinha do Brasil, da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Defesa Civil, para cumprir Decisão Interlocutória expedida pela Vara Especializada em Meio Ambiente (Vema).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.