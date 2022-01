Prefeitura faz ajustes no Vacinômetro para acompanhar campanha contra a Covid em Manaus

Manaus/AM - O Vacinômetro da Prefeitura de Manaus, criado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para permitir a consulta, em tempo real, via internet, por qualquer cidadão, do quantitativo de vacinas contra a Covid-19 aplicadas pela Divisão de Imunização, passou por ajustes para acompanhar a evolução da campanha na capital. O layout do dashboard (painel) foi alterado, ganhando um campo com as informações da quarta dose da vacina, que começou a ser aplicada nesta segunda-feira, 3, em pessoas com alto grau de imunossupressão.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, explica que as atualizações são necessárias porque a campanha de vacinação contra a Covid-19 é dinâmica e diferente de todas as campanhas de imunização realizadas até hoje no mundo.

Desenvolvido pela equipe do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da Semsa, sem nenhum custo para os cofres públicos, o Vacinômetro disponibiliza, por exemplo, o número de pessoas vacinadas por dose (se primeira, segunda, terceira e agora a quarta dose); os percentuais da imunização na capital – da geral estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da vacinável (a partir de 12 anos); quantas pessoas foram vacinadas no dia.

A ferramenta, que pode ser acessada pelo link https://vacinometro.manaus.am.gov.br, apresenta ainda um gráfico com o comparativo das doses aplicadas, a cada dia de atendimento, nos pontos de vacinação da Semsa.