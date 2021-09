Prefeitura estuda liberar a praia da Ponta Negra para banhistas aos sábados

Manaus/AM - Com o avanço do processo de vacinação contra a Covid e a diminuição no número de novos casos confirmados, o prefeito de Manaus David Almeida, anunciou nesta quinta-feira (23) que estuda a reabertura da praia da Ponta Negra para os banhistas aos sábados.

A iniciativa contará com um evento-teste que ainda terá sua data divulgada. "A partir dos próximos dias, vamos anunciar a abertura para os frequentadores e para as pessoas que trabalham na praia e estão sendo impactadas, assim como estender o horário de uso até 18h", explicou o prefeito.

A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira, de 6h as 17h. Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações.

Segurança no rio

A Prefeitura ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho – até as 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.