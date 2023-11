Prefeitura entrega máquinas de costura na 1ª etapa do programa 'Empreende Manaus'

O prefeito David Almeida realizou, nesta terça-feira (7), a entrega dos itens da primeira etapa do programa “Empreende Manaus”, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e pelo Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq). A cerimônia aconteceu no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus.

Na fase inicial do cronograma de distribuição do programa, serão beneficiados 782 empreendedores com a entrega de máquinas de costura. Já os demais itens previstos serão distribuídos gradualmente ao longo das próximas semanas, atendendo as demandas dos empreendedores contemplados.

“São quase 800 empreendedores individuais aqui, como costureiros e alfaiates, e isso faz parte da política da Prefeitura de Manaus de poder trabalhar o empreendedorismo. Cada pessoa aqui, além de gerar o seu emprego, gera dois, três, quatro empregos, e se nós fomentarmos esse tipo de negócio, estaremos gerando renda de emprego na cidade de Manaus. São milhões de reais investidos na indústria para gerar empregos. Nós estamos investindo e vamos contemplar mais de seis mil empreendedores. Hoje são os costureiros, mas temos os churrasqueiros, borracheiros, feirantes, e nós vamos chegar em todos. Serão 26 categorias contempladas e todas aquelas que nós já temos, vamos fazer a entrega o mais rápido possível”, enfatizou Almeida.

O titular da Semtepi, Radyr Júnior, ressaltou a relevância da primeira entrega do programa “Empreende Manaus” e a importância da atual gestão municipal na promoção do empreendedorismo local.

“Fazer a aquisição dos itens foi um desafio para a gestão pública. Nunca houve a entrega de máquinas de costura, de roçadeiras, de estufas e de freezers. Cada um de vocês, vai poder utilizar uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida das suas famílias, é para isso que a gente está aqui. E nós estamos simplesmente devolvendo tudo que vocês investem no poder público. Nós entregamos pneu para os empreendedores da área de transporte, que não pararam na pandemia, e hoje nós vamos entregar as máquinas de costura, de um programa que vai entregar seis mil itens. Esse é o primeiro grupo que está recebendo, fazendo justiça e, simbolicamente, vocês representam todos os empreendedores da nossa cidade”, concluiu o secretário.

Para os interessados em participar do programa, a segunda etapa será aberta após a entrega dos últimos itens.