Prefeitura entrega doações às famílias afetadas pelo incêndio em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou nesta quinta-feira, 28/7, a entrega de parte das doações feitas por pessoas físicas, organizações da sociedade civil, empresas e instituições, às famílias vítimas do incêndio no bairro São Jorge, zona Oeste, que aconteceu na última terça-feira, dia 26. Ao todo, 16 famílias que perderam suas casas na tragédia foram beneficiadas.

“Viemos até o bairro para verificar a situação de moradia dessas famílias, enquanto não recebem o Auxílio Aluguel. Detectamos que uma pessoa ainda estava em condição de moradia insalubre e conseguimos alocá-la em outro espaço. Todas as doações que foram feitas até o momento estão sendo separadas para que possam chegar às famílias. A entrega de hoje está complementando o trabalho que iniciamos ainda ontem, com as famílias no ginásio”, declarou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

As famílias receberam toalhas de banho, kits de higiene, brinquedos e cestas básicas. Lindenberg Mendes, 45, foi uma das pessoas que recebeu as doações. Para ele, o trabalho da prefeitura tem sido fundamental para as famílias afetadas. “Só temos a agradecer todo o empenho da prefeitura e da Semasc, pois nós perdemos tudo nesse incêndio. O que estão fazendo tem sido muito importante para cada um de nós”, afirmou.

Por conta do grande volume de doações de roupas e calçados que chegaram até a Semasc, localizada na avenida Ayrão, no Centro, zona Sul, a campanha de doação desses materiais encerrou nesta quinta-feira.

“Todos estão de parabéns pela grande demonstração de amor ao próximo. Foram dezenas de pessoas que chegaram com diversos materiais, principalmente peças de vestuário. A necessidade que ainda existe é de roupas íntimas e materiais de cozinha, como pratos, copos e panelas. Então, quem puder ajudar com a doação desses materiais, estaremos recebendo na sede da Semasc”, finalizou Jane Mara.