Prefeitura e Governo reforçam segurança escolar após ataque no Colégio Adventista de Manaus

Manaus/AM - O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus anunciaram medidas para reforçar a segurança nas escolas estaduais e municipais. As medidas levam em conta o ataque causado por um aluno no Colégio Adventista de Manaus, nesta segunda-feira (10).

O Governo anunciou a criação do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar e o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise), que vai atuar nas escolas públicas estaduais monitorando e coibindo ameaças e a ocorrência de ataques a unidades de ensino da rede estadual. O comitê reforça as ações já adotadas pela Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Segurança, para resguardar o convívio pacífico e seguro nas escolas do Estado.

O grupo de trabalho é baseado nas diretrizes do “Plano de ações integradas para a segurança nas escolas”, idealizado pelo governo em uma ação conjunta entre as secretarias estaduais. A criação do comitê foi divulgada durante coletiva de imprensa realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situado no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Linha direta

Além dos casos serem identificados por meio de um trabalho de inteligência e monitoramento, também haverá um canal direto para denúncias, com garantia da preservação do sigilo das informações do denunciante, via e-mail: [email protected] As denúncias também poderão ser feitas pelo 190 e 181. A partir de quarta-feira (12/4), o número (92) 99414-0480 também poderá ser usado para denúncias.

A Prefeitura de Manaus, por sua vez, também criou diversas ferramentas para instaurar um clima de estabilidade nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Entre as novas medidas, foi estabelecido o treinamento para 350 agentes de portaria (AGP) contratados pela Prefeitura de Manaus, que inicia no próximo sábado, 15/4. Eles se juntarão aos outros 150 que já atuam na rede municipal de ensino, reforçando as ações da gestão no intuito de gerar segurança à comunidade escolar, ou seja, estudantes, professores e demais trabalhadores, além dos pais e responsáveis dos alunos.

A princípio, esses AGP são contratados de forma emergencial, enquanto o processo licitatório não seja concluído. A secretária de educação, professora Dulce Almeida, indica que os caminhos que a gestão municipal toma em relação ao combate à violência nas unidades de ensino possui várias frentes, que vão do monitoramento até a prevenção, com ações em sala de aula.

Monitoramento

Outra ferramenta utilizada pela Semed para monitoramento é a iniciativa que possui câmeras de segurança em todas as unidades de ensino, que em qualquer situação de risco, uma equipe é acionada imediatamente até o local, com a tomada das devidas providências.

Para que esse atendimento seja feito de forma abrangente, o Cose disponibiliza o Schools Administrative Student Information (Sasi) um aplicativo de comunicação customizável de acesso direto à empresa de segurança; o Botão de Pânico Digital, com 3.418 usuários ativos; Botão de Pânico Físico, instalado dentro das unidades de ensino; Controle de acesso às unidades de ensino, em que a entrada é controlada por dispositivo eletrônico e/ou cartão de acesso; Equipe de Resposta, com atendimento das demandas de segurança escolares, com foco no patrimônio, com um tempo de resposta de 25 a 30 minutos no turno diurno e de 40 a 45 minutos no noturno.

