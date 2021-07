Prefeitura de Manaus avalia ensino integral em todas as escolas municipais

O pontapé inicial desse projeto começou nesta quarta-feira (7) na escola municipal de educação integral Sergio Pessoa Figueiredo, no bairro Presidente Vargas, zona Sul, que ao lado de mais 24 escolas, segue o modelo de educação integral. Atualmente, a rede atende mais de 12 mil alunos, entre educação infantil e do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, na modalidade de educação integral.

