Prefeitura convida população a se vacinar contra covid nos 19 postos em Manaus

Manaus/AM - Ao acompanhar a vacinação nesta terça-feira (29), a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, falou que pretende vacinar todos os manauenses até o final de agosto. A titular da Semsa acompanhou a intensificação da vacinação contra a Covid-19, atendendo pessoas a partir de 30 anos no posto que funciona no Studio 5 Centro de Convenções, Avenida Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus.

“Gostaria de convidar a todos a se vacinar. São 19 pontos de vacinação espalhados pela cidade. Pretendemos vacinar a todos até o final de agosto”, disse a titular da Semsa.

O público a ser atendido é de pessoas com 30 anos ou mais. Mas a partir das 18h desta terça, pessoas com 28 anos ou mais poderão comparecer a um posto e ser imunizado.

Para receber a dose do imunizante, é preciso que a pessoa leve consigo documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, original e cópia.

Confira os postos:

Onze Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas a partir das 8h e outros oito pontos estratégicos iniciam a vacinação às 9h. Três grandes locais irão funcionar durante toda a noite. O Centro de Convenções, o “Sambódromo”, funcionará por 33 horas, sem intervalo, das 9h de terça-feira até as 18h da quarta-feira, 30, enquanto a Arena da Amazônia e o Centro de Convenções Vasco Vasques atenderão das 18h de terça-feira até as 18h de quarta-feira, com 24 horas de atendimento ininterrupto. Das 11 UBSs, sete estarão vacinando até às 21h, duas até as 19h e duas até às 16h.

Além da população geral, a ser atendida por idade, os pontos estão abertos para os que já podem receber a segunda dose da vacina, de acordo com o prazo entre as doses (28 dias para a CoronaVac e 84 dias para a AstraZeneca). As segundas doses de CoronaVac continuam a ser oferecidas exclusivamente no ponto que funciona no Parque Municipal do Idoso (PMI), e as de AstraZeneca estarão disponíveis apenas nas UBSs.