Prefeitura avalia resultados com instalação de semáforos inteligentes em Manaus

Manaus/AM - Manaus já conta com a instalação de 43 semáforos inteligentes baseados em um Sistema Inteligente de Monitoramento (SIM), que permite a tomada de decisões para melhorar as demandas do trânsito à mobilidade na capital.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) reuniu com a empresa responsável pela instalação dos semáforos inteligentes, nesta segunda-feira (19), para verificar os resultados já alcançados com os equipamentos.

O controle dos equipamentos é feito via central de monitoramento no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), na avenida Theomário Pinto, bairro Chapada, zona Centro-Oeste da cidade. Os semáforos inteligentes são dotados de laços virtuais (câmeras acopladas no braço do mobiliário), que fazem a leitura do volume de carros na via e o ajuste automático para otimização do tempo do equipamento. Qualquer tipo de alteração pode ser realizada do Centro de Monitoramento, sem a necessidade da presença do agente no local.

