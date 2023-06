Prefeitura alerta para vacinação em Manaus contra febre amarela após novos casos em São Paulo

Manaus/AM - Diante da confirmação de novos casos de febre amarela no Estado de São Paulo, após três anos sem a doença, a Prefeitura de Manaus destaca a importância da vacina na prevenção contra a doença. O imunizante deve ser administrado aos 9 meses de vida, com uma dose de reforço aos 4 anos de idade. Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza o serviço em 171 salas de vacinação.

O período de incubação do vírus é de 3 a 6 dias, podendo se estender até 15 dias, com potencial de rápida evolução para casos graves e alta letalidade. A exposição de pessoas não vacinadas em áreas endêmicas, como o interior do Amazonas e outros países da região amazônica, também aumenta o risco de infecção.

Sintomas

Metade dos casos, aproximadamente, é assintomático ou leve. Nos casos sintomáticos, são observados calafrios, febre súbita, dor nas costas, prostração, dor de cabeça intensa e contínua, falta de apetite, náuseas, vômitos e dores musculares.

Nos casos mais graves, os sintomas são diarreia, cor amarelada na pele, em especial nos olhos, parada de urinar e aumento dos vômitos. Nestes casos, também podem surgir sangramentos e danos severos ao fígado e aos rins, podendo levar a queda de pressão e coma.

Cobertura vacinal

A Gerência de Imunização da Semsa informa que a cobertura vacinal contra febre amarela em Manaus, que considera crianças menores de 1 ano de idade, foi de 66,04% no ano de 2022. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%.

O esquema vacinal é de apenas uma dose, podendo ser feito até os 59 anos de idade. Porém, a recomendação é que as crianças sejam vacinadas, preferencialmente, aos 9 meses de vida, podendo receber uma dose de reforço aos 4 anos de idade.

A lista com as 171 salas de vacina da rede está disponível no link bit.ly/salasdevacinamanaus, com nove unidades que estendem o funcionamento até as 20h. Mais informações também podem ser obtidas nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).